Elron планирует запустить скоростные поезда на линии Таллинн-Кейла

В ходе железнодорожных ремонтных работы будет расширен Балтийский вокзал: добавятся две новые платформы ожидание и железнодорожные пути.

В связи с работами ожидаются перебои в железнодорожном движении летом и осенью 2021 года в направлении Юлемисте и юго-запада. Самые длительный остановки движения нанутся в конце сентября и продлятся до конца октября, точные даты выяснятся ближе к началу работ.

Также планируется установить новое оборудование для автоматизации на железнодорожных переездах между Балтийским вокзалом и Пяэскюла, что может нарушить автомобильное движение.

Также уже идут подготовительные работы по строительству нового железнодорожного виадука на Палдиски маантеэ, цель которого — создать еще одну главную дорогу от Балтийского вокзала в направлении Нарвы, до Китсекюла. Виадук должен быть готов к концу 2021 года, во время строительство ожидаются перебои в железнодорожном и автомобильном движении.

Между Пяэскюла и Кейла есть два участка, где есть только одна пара рельсов, что также тормозит железнодорожное движение. Поэтому планируется добавить туда вторую пару рельсов на отрезке Кейла-Валингу в 2,7 км и Лаагри-Пяэскюла в 3,8 км. Подготовка к строительству начнется в следующем году.

Ремонтный работы железной дороги в Харьюмаа длятся уже несколько лет и должны завершиться в 2023 году. К этому времени должен быть завершен капитальный ремонт железной дороги, обновлены системы управления движением и расширены железнодорожные вокзалы. Общая стоимость проекта, запланированная Eesti Raudtee, составляет около 60 млн евро, из которых 85% покроет поддержка со стороны Евросоюза.