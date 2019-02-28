Elron отвезет в субботу на Президентский поход

„Чтобы все участники Президентского похода имели возможность доехать до места его проведения — Аэгвийду — на поезде, в субботу утром, в 10:25, из Таллинна в Аэгвийду отправится более длинный, чем обычно, состав, а чтобы все участники похода смогли вернуться домой, в 15:21 из Аэгвийду также отправится более длинный состав. Мы рекомендуем приобрести билеты на поезд в интернете заранее”, — сказал менеджер Elron по маркетингу и коммуникации Maрийс Адамберг.

По словам руководителя проекта Президентского похода Кадри Тооминг, несмотря на то, что погода уже весенняя и снег в городе растаял, между лесами Аэгвийду и Янеда снега еще довольно много. „В этом году можно смело брать с собой лыжи, т.к. лесная тропа в этом году предназначена только для лыжников. Все желающие, кто хотят пройти по маршруту пешком могут воспользоваться велосипедными дорожками”.

Десятикилометровая Президентская походная тропа ведет от Аэгвийду через Нелиярве к Янеда. В Президентском походе примет участие также президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, кому президент Арнольд Рюйтель передал в прошлом году титул патрона похода. Участвовать в походе можно бесплатно; руководить мероприятием будет Тынис Миллинг.