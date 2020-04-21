Elron: капремонт железнодорожного отрезка Лелле - Тюри вызовет перенос остановок

Предприятие Edelaraudtee приступит к капитальному ремонту железнодорожного отрезка Лелле-Тюри, что позволит в будущем увеличить на этом отрезке скорость движения и сделать поездку на поезде еще более комфортной.

”Железнодорожный отрезок Лелле-Тюри с 8:30 утра понедельника будет полностью закрыт для железнодорожного движения. Первые поезда в направлении Таллинна еще успеют пройти, однако после этого на отрезках Лелле-Тюри и Лелле-Вильянди придется использовать заменяющие автобусы. Добраться до Тюри и Вильянди на поезде снова можно будет с середины июня, однако работы будут продолжаться практически до конца года”, — сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Так как при ремонте железной дороги железнодорожное движение останавливается, с учетом нынешней ситуации продолжительность всех работ является более короткой. Сейчас спрос в целом является более низким, и мы надеемся, что к моменту, когда можно будет восстановить железнодорожное движение, ограничения по передвижению уже будут отменены, и желающих путешествовать таким способом снова будет больше”.

Elron обращает внимание на то, что остановки заменяющих автобусов не всегда будут располагаться в непосредственной близости от железнодорожной станции, и что в Тюри и Вильянди также будут предусмотрены дополнительные остановки, позволяющие доехать ближе до места назначения.

В заменяющие автобусы нельзя будет брать велосипед. Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.