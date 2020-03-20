Elron изменит интервалы между отправлениями поездов

”Ввиду особого положения люди стали ездить значительно меньше, поэтому мы вводим временные изменения также в расписания движения поездов. Изменения вводятся на всех направлениях; при этом мы постарались обеспечить, чтобы возможности для передвижения сохранялись на всем протяжении дня. С этой целью мы добавили, например, остановки на пути следования для поездов на маршруте Таллинн-Вильянди; также некоторые рейсы будут обеспечиваться автобусами”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Подробная информация о расписании движения поездов и остановках появится на домашней странице Elron в ближайшее время. Информацию о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

”Пассажиров, у которых аннулированы заранее купленные билеты, просим сообщить об этом на электронный адрес info@elron.ee, чтобы их заменить или оформить возврат денег. Надеемся на понимающее отношение пассажиров”, — добавил Ронни Конго.

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