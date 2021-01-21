Elron: билетная система станет удобнее для пассажиров

”Прошлый год был действительно полон вызовов. Если ранее количество пассажиров постоянно ставило новые рекорды, то пандемия коронавируса и вызванные ей ограничения кардинально все изменили, и количество поездок на поездах упало до уровня 2014 года.

Несмотря на сложную ситуацию, мы постоянно оставались доступными для пассажиров, не закрыв ни одной линии. Действительно, мы временно несколько уменьшили объемы перевозок, однако мы все равно сохраняли возможности для передвижения в течение всего дня”, — сказала руководитель Elron Мерике Сакс.

”Прошлый год с позиции будущего железнодорожного движения был очень важным — мы объявили о тендере на закупку новых поездов, и в ближайшие дни мы подпишем договор со Śkoda. Новые экологичные электропоезда помогут сделать транспортный сектор более зеленым, что является очень важным для всей Европы. Подчеркивая положительное влияние железной дороги на климат, Европейская комиссия объявила 2021 год годом железных дорог”.

”Экологичность всегда являлась одной из ценностей Elron — например, с этого года все наши электропоезда работают исключительно на возобновляемой энергии. Выбирая поездку на поезде, каждый пассажир способствует большей сохранности природы. Кроме того, он экономит свое время, так как на многих направлениях мы шаг за шагом сокращаем продолжительность поездок. Наша цель — предлагать пассажирам гибкие возможности по поездкам и, как и каждый год, в конце прошлого года мы снова уплотнили расписание, добавив дополнительное экспресс-отправление на линии в Тарту, уплотнив движение поездов на направлении в Турба и сократив продолжительность поездки как на линии в Тюри, так и на линиях в Вильянди и Палдиски”.

В прошлом году больше всего поездок на поездах Elron пассажиры совершили в окрестностях Таллинна на линии Таллинн-Палдиски (1 046 000 поездок), Таллинн-Рийзипере-Турба (1 012 000 поездок) и Таллинн-Аэгвийду (767 000 поездок); а из линий дальнего следования самыми популярными были линии Таллинн-Тарту (824 000 поездок), Таллинн-Нарва (439 000 поездок) и Таллинн-Вильянди (374 000 поездок). Всего на всех линиях поезда Elron выполнили 5 982 000 поездок, т.е. в среднем 16 000 поездок в день, что на 28% меньше, чем в 2019 году.