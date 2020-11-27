Елочка, гори! Таллиннская Ратушная площадь будет украшена уже сегодня

”Украшение Старого города, зажжение огней на богато украшенной ёлке и открытие рождественского рынка на Ратушной площади ещё до первого адвента стали уже красивой многолетней традицией. Эту традицию мы решили продолжить и в этом году даже несмотря на то, что рынок будет на Ратушной площади в чуть меньшем размере. Мы надеемся, что то, что Старый город в этом году будет украшен интереснее и разнообразнее, чем раньше, сможет компенсировать небольшой размер рынка, а рождественское настроение будет ощущаться и за пределами Ратушной площади”, — говорит Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня в 17:00 старейшина района Кесклинн зажжёт огни на ёлке Ратушной площади. Украшения самой ёлки тоже будут отличаться от тех, что были в предыдущих годах. Вместо красных сердец ёлку украсят 300 золотых шаров. Одновременно с зажжением ёлки будет открыт и Рождественский рынок, на котором можно будет найти как поделки ручной работы, так и различные угощения. Всего будет открыто 9 киосков, которые будут работать каждый день.

Для детей на Ратушной площади подготовили две карусели, а по Старому городу можно будет прокатиться на рождественском поезде. В отличие от предыдущих годов, больше света сможет добавить на Ратушной площади световой купол.

”В световом куполе будет расположен туристический инфо-пункт от департамента предпринимательства. Инфо-пункт будет открыт с пятницы по воскресенье с 10 до 18. В нём можно будет получить информацию о культурной программе и любую другую информацию о мероприятиях, посвящённых адвентам и Рождеству. Также хотим пригласить всех желающих в воскресенье в 14:00 на зажжение свечи в честь первого адвента. Мероприятие пройдёт на Ратушной площади”, — добавила Моника Хауканымм.