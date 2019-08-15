"Эльмар Вахер использует подчиненных в качестве живого щита". Министр финансов резко отчитал главу полиции за разговоры о сокращениях

"На этой неделе я замещаю министра внутренних дел на время его отпуска и поэтому, помимо финансовых дел, я в курсе также вопросов пограничной охраны. Поэтому тягостно читать эти псевдоновости, которые подаются из министерства в прессу. У них нет ничего общего с реальностью. Как и у того, что пишут в СМИ о нашем правительстве" - сказал Хельме.

По словам министра, абсолютно ясно, что каких-то сокращений или урезаний в полиции и у спасателей не будет. "Весной всем министерствам дали знать, что они должны быть готовы искать возможности для экономии. При этом было ясно сказано, что за счет людей - в самую последнюю очередь. Это означает, что зарплаты не тронут", - добавил Хельме.

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"Бюджетный процесс только начался, а с подачи руководителя РРА Вахера перед общественностью оказывается бумага, в которой создается картина, что если денег не добавят, или если придется где-то сэкономить, то будут сокращения и урезания зарплаты", - отметил Хельме.

"Мы имеем дело с вдвойне непозволительным поведением. Во-первых, ни министр финансов, ни министр МВД не должны узнавать о его расчетах из газеты. Во-вторых, он не справился с заданием найти статьи экономии, не затрагивая фонд зарплаты. Вахер использует своих подчиненных как живой щит в переговорах по бюджету. Речь идет о вымогательстве", - считает Хельме.