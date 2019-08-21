21.08.2019, 13:20

Эльмар Вахер и Март Хельме встретятся завтра утром

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Elmar Vaheri pressikonverents
Elmar Vaheri pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Министр внутренних дел Март Хельме и глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер встретятся завтра утром, чтобы прийти к согласию в свете разгоревшегося на прошлой неделе скандала.

Встреча состоится в Министерстве внутренних дел в рамках запланированного на 08:30 собрания.

Изначально планировалось, что Вахер и Хельме встретятся сегодня.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: