Эльмар Вахер и Март Хельме встретятся завтра утром

Министр внутренних дел Март Хельме и глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер встретятся завтра утром, чтобы прийти к согласию в свете разгоревшегося на прошлой неделе скандала.
Встреча состоится в Министерстве внутренних дел в рамках запланированного на 08:30 собрания.
Изначально планировалось, что Вахер и Хельме встретятся сегодня.
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