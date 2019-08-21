Эльмар Вахер и Март Хельме встретятся завтра утром

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Elmar Vaheri pressikonverents Foto: Madis Veltman

Министр внутренних дел Март Хельме и глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер встретятся завтра утром, чтобы прийти к согласию в свете разгоревшегося на прошлой неделе скандала.