Elisa закрывает с завтрашнего дня свои представительства по всей Эстонии

В связи с чрезвычайным положением с целью предотвращения распространения коронавируса и сокращения контактов между людьми Elisa с завтрашнего дня закрывает все свои представительства по всей Эстонии. Клиенты будут обслуживаться через окно для обращений на сайте, где бесконтактную работу продолжат специалисты по обслуживанию клиентов, а также по телефону обслуживания клиентов Elisa 6 600 600. Как обычно, будут даваться ответы на все вопросы клиентов относительно услуг, устройств и прочего.

«Это может вызвать некоторые неудобства, но на сегодняшний момент мы считаем важным сократить передвижения людей и необходимость посещения центра. В качестве дополнительной рабочей силы мы привлечем для ответов на вопросы клиентов через виртуальные каналы работников наших представительств», – сказал руководитель отдела частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу.«Пока центры открыты, работники Elisa будут использовать помещения представительств для удаленной работы, помогая отвечать на вопросы клиентов и решая их проблемы».Представительства останутся временно закрытыми до нормализации обстановки. Если появится новая информация, предприятие сразу известит об этом своих клиентов.

В случае возникновения вопросов специалисты Elisa будут отвечать в окне обращений на сайте, что является самым быстрым способом получить ответ на свой вопрос, по телефону обслуживания частных клиентов 6 600 600 и по телефону обслуживания бизнес-клиентов 6 600 620.