16.03.2020, 17:07

Elisa закрывает с завтрашнего дня свои представительства по всей Эстонии


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Esimese rahvusvaheline 5G kõne
Kas Eesti ettevõtted süüakse 5G turult välja? Foto: Madis Veltman

С целью предотвращения распространения коронавируса и сокращения контактов между людьми Elisa с завтрашнего дня закрывает все свои представительства по всей Эстонии. Клиенты могут обращаться в Elisa через окно обращений на сайте или по номеру инфотелефона.

В связи с чрезвычайным положением с целью предотвращения распространения коронавируса и сокращения контактов между людьми Elisa с завтрашнего дня закрывает все свои представительства по всей Эстонии. Клиенты будут обслуживаться через окно для обращений на сайте, где бесконтактную работу продолжат специалисты по обслуживанию клиентов, а также по телефону обслуживания клиентов Elisa 6 600 600. Как обычно, будут даваться ответы на все вопросы клиентов относительно услуг, устройств и прочего.

«Это может вызвать некоторые неудобства, но на сегодняшний момент мы считаем важным сократить передвижения людей и необходимость посещения центра. В качестве дополнительной рабочей силы мы привлечем для ответов на вопросы клиентов через виртуальные каналы работников наших представительств», – сказал руководитель отдела частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу.«Пока центры открыты, работники Elisa будут использовать помещения представительств для удаленной работы, помогая отвечать на вопросы клиентов и решая их проблемы».Представительства останутся временно закрытыми до нормализации обстановки. Если появится новая информация, предприятие сразу известит об этом своих клиентов.

В случае возникновения вопросов специалисты Elisa будут отвечать в окне обращений на сайте, что является самым быстрым способом получить ответ на свой вопрос, по телефону обслуживания частных клиентов 6 600 600 и по телефону обслуживания бизнес-клиентов 6 600 620.

Покупка продаваемых в Elisa устройств и подключение к услугам будет по-прежнему происходить через э-каналы, а устройства будут доставляться клиентам через посылочные автоматы. С клиентами, которые ждут возвращения устройств после обслуживания, мы свяжемся отдельно, а клиентов, которые желают отремонтировать устройство, просим обращаться в наше обслуживание клиентов через сайт.

Думая о своих клиентах, Elisa в сотрудничестве с Обществом умной работы открыла Телефон скорой помощи по удаленной работе, чтобы помочь людям Эстонии работать удаленно и находить ответы на возникающие вопросы. Цель предпринимательства, помимо поддержки, призвать людей к удаленной работе из дома, чтобы таким образом внести свой вклад в препятствование распространению вируса. Скорая помощь по удаленной работе доступна на сайте smartwork.ee или по адресу э-почты kiirabi@smartwork.ee.

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