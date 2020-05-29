Elisa сняла сериал ”На острие ножа”. Первая серия про фиаско Сийма Калласа на посту премьер-министра

Премьера нового сезона появившегося в прошлом году и ставшего очень популярным первого оригинального сериала Elisa, документальной фикции ”На острие ножа”, состоится 4 июня в стриминговом сервисе Elisa Huub.

Новый сезон предлагает вниманию зрителей еще более интересные темы, лежащие в основе ряда важных событий недавней истории Эстонии. ”Например, мы вспомним о том, как непродуманный ответ кандидата в премьер-министры Сийма Калласа на вопрос журналистов повлиял на следующие пять лет политической ситуации в Эстонии и как смелая секретная поездка одного функционера эстонской компартии в Москву положила начало череде нарастающих процессов, которые привели в итоге к кардинальным событиям, изменившим мировую историю”, отметил автор сериала Расмус Кагге.

Elisa продолжает снимать данный сериал в сотрудничестве с Эстонской национальной телерадиовещательной корпорацией. Шесть серий нового сезона появятся в Elisa Huub в трех порциях. Главный редактор телеканала ETV Марье Тыэмяэ подчеркнула, что зрителям понравился первый сезон сериала ”На острие ножа”. ”Мы рады появлению нового сезона, ведь теперь зрители узнают еще больше интересного об истории нашей страны. Ведь в истории Эстонии существует много ситуаций с потенциалом совершенно иного развития событий, о чем мы обычно редко задумываемся”.

Премьера первой серии нового сезона состоится 4 июня не только в сервисе Huub, но и на развлекательной платформе Elisa Stage. ”Очень приятно, что ETV и Расмус Кагге по-прежнему с нами, стремясь донести до зрителей все более увлекательные и затрагивающие всех нас рассказы о недавнем прошлом. Новый сезон позволил нам претворить в жизнь много свежих идей. Все желающие могут посетить виртуальную премьеру продолжения сериала в Elisa Huub или на Elisa Stage”, сказал менеджер Elisa по телевизионному контенту Тоомас Или.

Для просмотра первой серии нового сезона на развлекательной платформе Elisa Stage даже не нужно быть клиентом Elisa — эта услуга доступна клиентам всех провайдеров, в том числе на мобильных устройствах.