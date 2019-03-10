Эльфы против троллей. Прибалтику атакуют кремлевские боты, их сдерживают «стражи» и украинские легионеры

Зачистка Facebook



Набор сотрудников в рижское бюро Facebook все еще продолжается. Им обещают зарплату 1200 евро, плюс надбавки за работу по выходным, в праздничные дни и в ночное время. Чтобы получить эту работу, претендент обязан иметь знания в сфере политики, экономики, культуры и общественной жизни. Но главное — знание восточноевропейских языков, включая русский. Вице-президент Facebook по контент-политике Ричард Аллан уточняет, что языковые навыки не требуются модератору в том случае, если он занят мониторингом материалов порнографического характера. Совсем другое дело — если сотрудник занимается поиском фейковых новостей и «высказываний ненависти».

Этим и предстоит заниматься сотрудникам рижского офиса. Они должны реагировать на жалобы, находить, блокировать и ликвидировать фальшивые профили. «Люди, которые полагают, что увидели публикацию, не отвечающую правилам соцсети, сообщают нам об этом, — говорит Аллан. — Дальше мы используем комбинацию автоматических решений и человеческого участия. Участие человека очень важно — машина не всегда может принять верное решение». Когда именно бюро начнет работу — неизвестно, но в Facebook уверяют, что это точно произойдет в 2019 году.