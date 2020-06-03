Елена Томасова покидает должность заместителя гендиректора Департамента здоровья

Томасова сообщила, что еще до начала коронакризиса приняла решение уйти из государственного сектора, но не могла оставить коллег в трудные времена.

Томасова работает в сфере здравоохранения уже 34 года. На своем посту она должна была начать развивать эпидемиологическое направление, но посчитала, что это мог бы сделать какой-нибудь более молодой и энергичный коллега.

Томасовой принадлежит фирма по сестринскому уходу TNP Konsultatsioonid. Поэтому она не всегда могла замещать гендиректора Департамента здоровья из-за возможных конфликтов интересов.

Томасова является женой депутата Рийгикогу Виктора Васильева (Центристская партия).