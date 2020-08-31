Электронный регистр народонаселения стал оказывать несколько новых услуг

Благодаря нововведениям владелец жилого помещения может узнать, кто на его жилплощади прописан, и в случае необходимости отменить регистрацию. Вдобавок в дальнейшем можно будет заказывать по интернету свидетельства о семейных событиях, делать запросы о родственных связях и приемлемости имени. Впервые появляется возможность запрашивать информацию о смерти, получать обзор использования своих данных в регистре народонаселения и ограничивать к ним доступ.

”Для того, чтобы государство было ближе к своим жителям, мы должны оказывать государственные услуги по интернету. Во время вызванного коронавирусом кризиса мы видели, какую полемику вызвала тема простой прописки,” — сказала Рийна Солман, добавив, что теперь владелец помещения может без помех проверить, кто там прописан, и в случае надобности аннулировать регистрацию. ”Такая услуга позволит собственнику лучше распоряжаться своей недвижимостью, проверяя и упорядочивая соответствующие данные,” — уточнила министр.

Руководитель Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Яан Каск отметил, что с учётом произошедших в мире изменений особенно важно оказывать жителям Эстонии услуги, которые позволили бы им соблюдать жизненно важные формальности, не выходя из дома. ”Отныне для совершения целого ряда процедур человеку больше не нужно идти в органы самоуправления, так как всё можно с удобством и без риска подхватить вирус оформить в электронном регистре народонаселения, что в сложившейся ситуации крайне важно. Благодаря нововведениям значительно повышается доступность услуг, мы сэкономим массу времени жителей и чиновников, тем самым сблизив государство и человека,” — сказал Яан Каськ.

В электронном регистре появились следующие обновлённые услуги:

- жильцы в моём помещении и отмена адреса;

- заказ справки о семейном событии (рождении, браке, разводе и смене имени);

- запрос о приемлемости имени для регистрации рождения;

- запрос о родственных связях (данные о несовершеннолетних детях, супруге и родителях).

В качестве совершенно новых услуг появилась возможность запрашивать информацию о смерти, которая позволит увидеть, умерло ли интересующее вас лицо; отслеживатель использования данных, который покажет вам, кто использовал ваши данные в регистре народонаселения; ограничение доступа к данным в регистре и данные избирателя, которые покажут, внесены ли вы в списки голосующих и где можно проголосовать.