Электронная среда обслуживания Таллинна стала более удобной для пользователей

Как отметил директор городской инфотехнологической службы Мартин Мяннил, портал электронного обслуживания taotlen.tallinn.ee стал частью базы данных городских услуг.

«С помощью новой системы горожане смогут быстро и удобно ориентироваться в городских услугах и оплачивать их, - сказал Мяннил. - Созданию новой веб-среды предшествовал основательный анализ и опрос клиентов, что стало исходным материалом для дальнейших действий. Изменения в интерфейсе и логике контента – первый шаг в развитии базы данных городских услуг».

До сих пор подача ходатайств о предоставлении городских услуг и их оплата производились в разных системах. Теперь все расчеты между человеком и городом, а также история платежей, будут сосредоточены в одном портале. Систему, предназначенную исключительно для оплаты выставленных городом счетов (плата за детский сад, кружки по интересам, вывоз отходов) объединили с новой веб-средой.

Изменения были продиктованы необходимостью упорядочить меню среды электронных услуг, которое со временем стало слишком длинным и сложным для восприятия. С учетом того, что перечень городских услуг будет постоянно пополняться и в дальнейшем, на главной странице веб-среды услуги распределены по категориям для упрощения их поиска. Стала более заметной и кнопка входа в личный кабинет.

Новая веб-среда самообслуживания находится по адресу taotlen.tallinn.ee. Пользовательскую поддержку обеспечивает городская ИТ-служба, куда можно обратиться по электронной почте eteenindus@tallinnlv.ee.