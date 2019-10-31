31.10.2019, 12:00

Электрические самокаты Bolt отправляются в „зимнюю спячку“


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Bolt
BoltFoto: Rauno Volmar

Из-за похолодания и опасности гололеда на дорогах завтра, 1 ноября, самокаты Bolt исчезнут с улиц Таллинна до весны. Самокаты вновь появятся на улицах города, когда установится подходящая для езды погода.

Услуга аренды электрических самокатов, которая появилась в июне этого года, сразу стала настолько популярна среди жителей Таллинна, что было решено запустить услугу и в Пярну, Риге, Вильнюсе и Каунасе.

”Сезон проката самокатов был успешен. Самокаты были популярны среди пользователей и обратная связь была очень позитивной”, — сказал руководитель услуги проката самокатов Bolt Томас Таммус.

Сезон проката самокатов в Таллинне в цифрах:

За весь сезон проката самокатов в Таллинне пользователи проехали почти 1,5 миллионов километров или такое же расстояние, как от Земли до Луны и обратно, умноженное на два.

Самая продолжительная поездка в этом сезоне составила 26 километров
Самый большой поклонник самокатов совершил за сезон в общей сложности 202 поездки и поехал 87 километров Bolt провел 10 инфомероприятий, посвященных теме безопасности дорожного движения

Самокаты вновь появятся на улицах Таллинна следующей весной, когда растает снег и установится теплая погода. Зимний период отведен для развития сервиса и улучшения услуги проката самокатов.

”Мы многому научились за первый сезон. Например, мы поняли, что самокаты, подходящие для аренды, должны быть максимально прочными и с большими колесами, чтобы пользователям было удобнее передвигаться по дорогам с выбоинами и высокими бордюрами. Также первый сезон эксплуатации самокатов стал хорошим уроком и для управы Таллинна, которая признала, что следует инвестировать в городскую инфраструктуру, поскольку от плохих дорог или из-за отсутствия тротуаров страдают все”, — добавил Таммус.

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