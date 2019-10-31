Электрические самокаты Bolt отправляются в „зимнюю спячку“

Услуга аренды электрических самокатов, которая появилась в июне этого года, сразу стала настолько популярна среди жителей Таллинна, что было решено запустить услугу и в Пярну, Риге, Вильнюсе и Каунасе.

”Сезон проката самокатов был успешен. Самокаты были популярны среди пользователей и обратная связь была очень позитивной”, — сказал руководитель услуги проката самокатов Bolt Томас Таммус.

Сезон проката самокатов в Таллинне в цифрах:

За весь сезон проката самокатов в Таллинне пользователи проехали почти 1,5 миллионов километров или такое же расстояние, как от Земли до Луны и обратно, умноженное на два.

Самая продолжительная поездка в этом сезоне составила 26 километров

Самый большой поклонник самокатов совершил за сезон в общей сложности 202 поездки и поехал 87 километров Bolt провел 10 инфомероприятий, посвященных теме безопасности дорожного движения

Самокаты вновь появятся на улицах Таллинна следующей весной, когда растает снег и установится теплая погода. Зимний период отведен для развития сервиса и улучшения услуги проката самокатов.