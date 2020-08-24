Ела только чернику и спала на ветках: как 86-летняя Евгения выживала 8 дней в лесу — эксклюзив RusDelfi

”Мама поехала собирать чернику — ей и питалась всю неделю, — рассказывает Сергей. — Говорит, больше ничего не ела. Пила воду, которую находила в лесу, оставшуюся от дождя или даже росу”.

Спала она тоже в лесу, который находится километрах в 50 от столицы. Заблудившейся пожилой женщине повезло: всю неделю стояла хорошая погода. ”Она стелила на землю елочные ветки и ложилась на них. Ничем не укрывалась. Костер тоже не делала, у нее и так было мало сил. Разжечь костер без спичек ведь очень сложно”, — объяснил Сергей.

Полиция искала Евгению с помощью вертолета, дронов и собак. На помощь пришли и добровольцы. Но спасти свою жизнь у женщины получилось самостоятельно — с помощью электрических столбов.

”Она блуждала, искала выход из леса. Потом увидела столбы, понимала, что провода приведут к домам. Так она вышла к хутору. Хорошо, что там были люди. Это было утро, они завтракали. Как из окна увидели ее, сразу побежали навстречу. Оказали помощь, накормили, отогрели, вызвали полицию”, — рассказывает историю спасения собеседник RusDelfi.

Как отмечает сын, его мать переживала больше за семью. "Думала, как мы справимся без нее. О смерти задумалась только в последний день, в ночь перед тем, как вышла к хутору”.

Евгения нашлась 22 августа, в 86-й день рождения, так что можно сказать сделала лучший подарок себе и родным. ”Её нашли утром. Доставили в больницу. Вечером даже немножко отметили её второй день рождения. Конечно, разговоры были только о прошлой неделе”, — вспоминает Сергей.

Сергей и его брат искали мать с 10 утра до 10 вечера. На работе пришлось взять отгулы. ”Мы с братом вместе с добровольцами все дни ее искали. Спасибо им огромное, отличные ребята, их было очень много. Молодцы”, — благодарит неравнодушных Сергей.

Будет ли Евгения собирать ягоды и дальше? "Возможно, да", — отмечает Сергей. И добавляет: ”Ближайшее время, конечно, нет. Но она не может без леса. Он ее вдохновляет. Она ведь в прошлом году тоже ночевала в лесу, правда, только один день. Постоянно туда ходит, а зимой тоскует по лесу”, — резюмирует он.