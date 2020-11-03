Ель для Ратушной площади вновь нашли в Таллинне

”В этом году нам было предложено значительно больше рождественских деревьев по сравнению в прошлым годом — целых 26. Было даже предложено одно дерево, которое растет на другой стороне залива в Вантаа, но находится на расстоянии не более 150 км. Однако так далеко нам ехать за рождественской елью не придется, так как самое красивое дерево мы нашли, как и в прошлые два года, в Таллинне”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

При поиске рождественской ели Управа района Кесклинн обращала внимание на то, что ель должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не должно быть линий электропередач, которые могут помешать работе крана. Последние два года ель для Ратушной площади находили в Таллинне — в 2018 году в Кристийне и в 2019 году в Хааберсти. В этом году среди предложенных деревьев 8 было из столицы.

Точный район, из которого привезут ель, будет назван через несколько дней. До этого у всех желающих есть возможность принять участие в игре на страничке Управы района Кесклинн в Facebook и попробовать угадать, из какого района на Ратушную площадь доставят ель.

”Ель планируется доставить на Ратушную площадь 19 ноября, на несколько недель позже обычного. В этом году украшенная ель также будет выглядеть несколько иначе. Как именно, можно будет увидеть непосредственно перед Первым днем Адвента”, — добавила Хауканымм.