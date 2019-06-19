19.06.2019, 09:56

Экзамены на знание ПДД будут принимать по-новому. Проверь, готов ли ты к этому! Тест от RusDelfi

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Андрей Шумаков
Редактор: Андрей Шумаков
EST 237

Департамент шоссейных дорог внес изменения в теоретическую часть экзамена на знание правил дорожного движения.

Прямо сейчас у вас есть возможность пройти этот тест и узнать, насколько хорошо вы готовы.

Это будет полезно даже тем, кто давным-давно за рулем.

Авторские права на использованные тестовые вопросы, пояснения и рисунки принадлежат Liikluslab Eesti OÜ. Их копирование, распространение и использование без письменного разрешения автора запрещено.

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