Экзамены на знание ПДД будут принимать по-новому. Проверь, готов ли ты к этому! Тест от RusDelfi

Департамент шоссейных дорог внес изменения в теоретическую часть экзамена на знание правил дорожного движения.
Прямо сейчас у вас есть возможность пройти этот тест и узнать, насколько хорошо вы готовы.
Это будет полезно даже тем, кто давным-давно за рулем.
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