Экзамены на знание ПДД будут принимать по-новому. Проверь, готов ли ты к этому! Тест от RusDelfi

Прямо сейчас у вас есть возможность пройти этот тест и узнать, насколько хорошо вы готовы.

Это будет полезно даже тем, кто давным-давно за рулем.

Авторские права на использованные тестовые вопросы, пояснения и рисунки принадлежат Liikluslab Eesti OÜ. Их копирование, распространение и использование без письменного разрешения автора запрещено.