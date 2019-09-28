ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ | Водительские права получают те, кто потерпел бы неудачу в родном городе. Откуда и куда стоит ехать сдавать экзамен?

Вторую и более весомую причину можно получить, если сопоставить статистику экзаменационных туристов со статистикой ходивших на экзамен в родном уезде (вернее, в уезде, где ходили в автошколу). Те, кто ходил на Хийумаа в автошколу и сдавал там экзамен, сдали его в 81% случаев. Напротив, из окончивших автошколу на Хийумаа, которые поехали сдавать экзамен в другое место, сдали экзамен всего 42%. В Харьюмаа же ситуация прямо противоположная: окончившие тамошние автошколы сдали экзамен в родном уезде с первого раза в 31% случаев, а в других уездах — в 44% случаев.

На основании данных Харьюмаа, то есть уезда с самым большим количеством экзаменационных туристов, можно сформулировать третий, еще более красноречивый аргумент. Для этого нужно едущих в другой уезд распределить по уездам. Выясняется, что результаты экзаменационных туристов улучшаются в зависимости от уезда, куда ездили на экзамен. В уезд с чем большим процентом успешности сдачи едут на экзамен туристы из Харьюмаа, тем больше возрастает и успешность сдачи экзамена по вождению. Если в Ида-Вирумаа, уезде с наименьшим процентом, харьюмаасцы успешно сдают всего 25% экзаменов, то на Хийумаа как в уезде с самым большим процентом успешны 84%.

Результаты экзамена по теории не различаются



"Причина, наверное, скорее, в том, что в сельском регионе для людей получение прав жизненно важно, чтобы ездить на работу или передвигаться. А у таллиннской молодежи так, что просто хотели бы получить права и ходят пробовать и пробовать", — предложил альтернативное объяснение различиям по уездам генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук в интервью Eesti Päevaleht.

Предложенное гендиректором департамента можно опровергнуть при помощи статистики сдачи экзамена по теории. У экзамена по теории, действительно, тоже есть различия по уездам, но они намного меньше и не коррелируют с различиями экзамена по вождению. Если действительно мотивация жителей Хийумаа получить права больше, чем у таллиннцев, то их результаты экзамена по теории тоже должны быть значительно лучше результатов жителей столицы. Но это не так, скорее, наоборот. У окончивших автошколы Харьюмаа преимущество в 4% перед автошколами Хийумаа.

Не проще, а гораздо проще



Едущий на экзамен по вождению в другой уезд попадает в незнакомую и непривычную среду. Обычно и есть так, что приезжие сдают экзамен по вождению хуже, чем местные. Например, те, кто ходил в какую-либо автошколу в Йыгевамаа, в 78% случаях сдавали экзамен по вождению в Йыгева, приехавшие из других мест сдавали в Йыгева только в 65% случаев. Таким образом, польза от поездки на экзамен в другое место должна быть настолько велика, что перевешивает негативное влияние незнакомого города.

Если грубо посчитать, то незнакомый город уменьшает вероятность сдачи экзамена по вождению примерно на 10%. Таким образом, стоит ехать в другой уезд только при условии, что там результат экзамена по вождению лучше более чем на 10%. Такие возможности можно найти. Для семи уездов — Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, Рапламаа и Сааремаа — даже можно найти уезд, с которым разница не менее 20%. Напротив, с Хийумаа, из Йыгевамаа и Пылвамаа было бы глупостью ехать сдавать экзамен по вождению куда-либо в другое место.

Департамент шоссейных дорог возражает



Анализ Eesti Päevaleht рассмотрел и прокомментировал заведующий экзаменационным отделом Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза. "Я не согласен с утверждением, что в некоторых уездах права можно получить легче. Безусловно, речь не идет о каком-то факте", — выразил Ванамыйза свой общий настрой. Ни одной прямой ссылки на методологию или трактовку цифр от него все-таки не поступило.