Экзамен по вождению в Авторегистре: после трех провалов придется снова идти в автошколу

"Лучше всего если ученик возьмет отчет о прохождении своих экзаменов, которые можно получить в инфосреде Департамента шоссейных дорог, чтобы проработать с учителем свои ошибки, а после уже снова пойти на экзамен", — говорит руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза.

В 2019 году в Эстонии было более 2600 учеников, которые не смогли сдать экзамен с третьей попытки.

Чиновники Департамента шоссейных дорог надеются, что данная мера увеличит количество сдаваемых с первого раза экзаменов по вождению.

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