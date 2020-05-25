Экзамен по вождению в Авторегистре: после трех провалов придется снова идти в автошколу(4)
Если раньше в ARK можно было пытаться сдать вождение хоть 10 раз подряд, то теперь вошло в силу измнение в порядке экзамена: после третьей попытки ученик будет обязан идти назад в автошколу и брать там минимум два урока вождения, пишет rus.err.
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