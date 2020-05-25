25.05.2020, 22:00

Экзамен по вождению в Авторегистре: после трех провалов придется снова идти в автошколу

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Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019
Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019Foto: Andres Putting

Если раньше в ARK можно было пытаться сдать вождение хоть 10 раз подряд, то теперь вошло в силу измнение в порядке экзамена: после третьей попытки ученик будет обязан идти назад в автошколу и брать там минимум два урока вождения, пишет rus.err.

"Лучше всего если ученик возьмет отчет о прохождении своих экзаменов, которые можно получить в инфосреде Департамента шоссейных дорог, чтобы проработать с учителем свои ошибки, а после уже снова пойти на экзамен", — говорит руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза.

В 2019 году в Эстонии было более 2600 учеников, которые не смогли сдать экзамен с третьей попытки.

Чиновники Департамента шоссейных дорог надеются, что данная мера увеличит количество сдаваемых с первого раза экзаменов по вождению.

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