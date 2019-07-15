Экзамен по вождению разрешили сдавать на машине автошколы. Но результаты от этого лучше не стали

”Наличие машин не связано с количеством принимаемых экзаменов. Недостатка в экзаменационных машинах нет”, — сказал он Delfi. По его словам, главной проблемой является большое количество людей, проваливших экзамен. ”Нельзя выпускать на дорогу водителей, которые представляют опасность для себя и окружающих”, — подчеркнул он.

Он отметил, что человек может заблаговременно ознакомиться с машиной, на которой будет сдавать экзамен, а с вступлением в силу нового постановления разрешено сдавать вождение и на принадлежащей автошколе машине с мануальной коробкой передач. ”Утверждение, будто авто каким-то образом помогает сдать экзамен, не соответствует действительности, поскольку статистика этого не подтверждает”.

Начиная с 18 апреля экзамены на вождение можно сдавать и на машине автошколы, однако результаты не отличаются от результатов экзаменов, которые сдавались на машине школы. ”Иногда результаты даже хуже, но более полную картину мы сможем получить по истечению как минимум шести месяцев”, — отмечает Ванамыйза.

Недавно мы писали о том, что многие жители Харьюмаа и Таллинна предпочитают сдавать экзамен по вождению в других уголках Эстонии, надеясь, что очереди там меньше, а сам экзамен сдать легче.