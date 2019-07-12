12.07.2019, 07:50

Экзамен по вождению отменили, а читатель уже отпросился с работы. "Почему я должен предупреждать за 3 рабочих дня, а они могут за несколько часов до начала?"

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комментарий Департамента
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
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Võrumaa autokooli juhataja Raul Kell
Võrumaa autokooli juhataja Raul KellFoto: Argo Ingver

Читатель негодует: он ждал экзамена по вождению два месяца, отпросился с работы, а экзамен отменили за два часа до начала. Теперь он сможет закрепить навыки лишь через три недели. Что ответил Департамент шоссейных дорог на его претензию?

Читатель RusDelfi в мае зарегистрировался на экзамен по вождению в Таллинне. Блийжайшая свободная дата была лишь 8 июля, то есть 2 месяца ожиданий. "И как только я узнал дату своего экзамена, я заранее отпросился с работы", — написал он.

Но в день Х, когда нужно было приехать в Департамент шоссейных дорог, служащие позвонили и отменили экзамен. "8 июля, за два часа до экзамена, мне позвонили из авторегистра и сообщили о том, что мой экзаменатор вдруг заболел и мой тест переносят на двадцать один день вперед, то есть на 29 июля", — негодует он.

В связи с этим, он обратился в редакцию RusDelfi с тремя логичными вопросам: 1) почему эту информацию сообщают за два часа до экзамена, а не раньше. 2) почему не нашли замену экзаменатору и 3) почему ему, для того, чтобы отменить экзамен или перенести его, необходимо предупреждать их как минимум за три дня, а Департаменту достаточно двух часов?

Мы обратились в Департамент шоссейных дорог. Вот что ответил Ристо Каземяэ, руководитель экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог:

1) Болезнь экзаменатора — ситуация, которую нельзя предвидеть. Если экзаменатор заболел, то утром он сообщает об этом логисту в центр экзаменов. Затем сотрудник как можно быстрее пытается найти новое время тем, кто должен был сдавать экзамен по вождению в этот день.

2) Все экзаменаторы проводят 6 экзаменов по вождению в день. В Департаменте шоссейных дорог нету так называемых ”теневых сотрудников”, которые ждут звонка и готовый выйти на работу в любую секунду. Есть некоторые служащие, которые могут принять экзамен, но у них другие задачи, и за короткий период они не могут все бросить и начать принимать экзамены.

3) О том, что нужно сообщать о желании отменить экзамен минимум за три рабочих дня, постановил министр экономики и коммуникаций 21.06.2011. В частности, в третьем параграфе сказано, что если желающий сдать экзамен не может прийти на него, то он должен сообщить об этом за три рабочих дня до назначенного времени. Если позже — уже нельзя изменить время, кроме случаев, если произошла ситуация, которую нельзя предвидеть. Например, болезнь.

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