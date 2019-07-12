Экзамен по вождению отменили, а читатель уже отпросился с работы. "Почему я должен предупреждать за 3 рабочих дня, а они могут за несколько часов до начала?"

Читатель RusDelfi в мае зарегистрировался на экзамен по вождению в Таллинне. Блийжайшая свободная дата была лишь 8 июля, то есть 2 месяца ожиданий. "И как только я узнал дату своего экзамена, я заранее отпросился с работы", — написал он.

Но в день Х, когда нужно было приехать в Департамент шоссейных дорог, служащие позвонили и отменили экзамен. "8 июля, за два часа до экзамена, мне позвонили из авторегистра и сообщили о том, что мой экзаменатор вдруг заболел и мой тест переносят на двадцать один день вперед, то есть на 29 июля", — негодует он.

В связи с этим, он обратился в редакцию RusDelfi с тремя логичными вопросам: 1) почему эту информацию сообщают за два часа до экзамена, а не раньше. 2) почему не нашли замену экзаменатору и 3) почему ему, для того, чтобы отменить экзамен или перенести его, необходимо предупреждать их как минимум за три дня, а Департаменту достаточно двух часов?

Мы обратились в Департамент шоссейных дорог. Вот что ответил Ристо Каземяэ, руководитель экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог:

1) Болезнь экзаменатора — ситуация, которую нельзя предвидеть. Если экзаменатор заболел, то утром он сообщает об этом логисту в центр экзаменов. Затем сотрудник как можно быстрее пытается найти новое время тем, кто должен был сдавать экзамен по вождению в этот день.