Экзамен на вождение разрешили сдавать на автомобилях с "автоматом" из автошколы

Теперь сдающие экзамен на водительское удостоверение могут самостоятельно выбрать, на каком автомобиле это сделать — на экзаменационной машине департамента с механической коробкой передач или на автомобиле из автошколы с "автоматом", сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Если экзамен сдается на принадлежащем автошколе автомобиле с автоматической коробкой передач, зарегистрироваться на него можно только через автошколу.

В таком случае во время экзамена на переднем пассажирском сиденье сидит инструктор из автошколы, а экзаменатор располагается на заднем сиденье. Последний также устанавливает в автомобиле устройство для аудио- и видеозаписи экзамена.

Инструктор не имеет права помогать водителю во время экзамена или иным образом вмешиваться в его проведение, а используемый для экзамена автомобиль должен соответствовать всем соответствующим требованиям.