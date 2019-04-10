Экзамен на вождение разрешили сдавать на автомобилях с "автоматом" из автошколы

Департамент шоссейных дорог изменил правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения категории "B", разрешив сдавать в департаменте экзамен на предоставленных автошколой автомобилях с автоматической коробкой передач, пишет rus.err.ee.
Теперь сдающие экзамен на водительское удостоверение могут самостоятельно выбрать, на каком автомобиле это сделать — на экзаменационной машине департамента с механической коробкой передач или на автомобиле из автошколы с "автоматом", сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Если экзамен сдается на принадлежащем автошколе автомобиле с автоматической коробкой передач, зарегистрироваться на него можно только через автошколу.
В таком случае во время экзамена на переднем пассажирском сиденье сидит инструктор из автошколы, а экзаменатор располагается на заднем сиденье. Последний также устанавливает в автомобиле устройство для аудио- и видеозаписи экзамена.
Инструктор не имеет права помогать водителю во время экзамена или иным образом вмешиваться в его проведение, а используемый для экзамена автомобиль должен соответствовать всем соответствующим требованиям.