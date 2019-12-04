Экстази, кристаллы, MDMA: вышел документальный роман о наркобизнесе между Россией и Эстонией. RusDelfi публикует отрывок книги

В первую десятку легендарных личностей криминального мира, без сомнений, входит Хельдур Лухтер, написано на странице издания "Время". Он главный герой документального романа о наркобизнесе между Эстонией и Россией, а по совместительству соавтор книги журналиста Александра Баринова "Босяки и комиссары". Сам Лухтер скончался за несколько месяцев до публикации книги.
Лухтер организовал производство наркотиков в России и Эстонии. С 1998 по 2008 годы он заполонил Европу, Россию, Тайланд, Китай и другие страны амфетамином и экстази. После окончания своей деятельности он понял, что продажу наркотических веществ в России, постсоветских и социалистических государствах можно осуществлять только с помощью полицейских и различных спецподразделений. Главный вывод, который он сделал, что систему наркобизнеса выстроили сами чиновники — "комиссары". Обычным людям, или "босякам", в данной системе невозможно разбогатеть или избежать тюрьмы.
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