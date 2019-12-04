04.12.2019, 19:08

Экстази, кристаллы, MDMA: вышел документальный роман о наркобизнесе между Россией и Эстонией. RusDelfi публикует отрывок книги


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Keemiatööstuse jääkprodukte sisaldavad tabletidFoto: Keskkriminaapolitsei, Keskkriminaalpolitsei

В середине ноября на прилавки эстонских магазинов поступил документальный роман "Босяки и комиссары" Александра Баринова. Читайте на RusDelfi отрывок произведения о наркобизнесе с реальными историями участника тех событий.

В первую десятку легендарных личностей криминального мира, без сомнений, входит Хельдур Лухтер, написано на странице издания "Время". Он главный герой документального романа о наркобизнесе между Эстонией и Россией, а по совместительству соавтор книги журналиста Александра Баринова "Босяки и комиссары". Сам Лухтер скончался за несколько месяцев до публикации книги.

Лухтер организовал производство наркотиков в России и Эстонии. С 1998 по 2008 годы он заполонил Европу, Россию, Тайланд, Китай и другие страны амфетамином и экстази. После окончания своей деятельности он понял, что продажу наркотических веществ в России, постсоветских и социалистических государствах можно осуществлять только с помощью полицейских и различных спецподразделений. Главный вывод, который он сделал, что систему наркобизнеса выстроили сами чиновники — "комиссары". Обычным людям, или "босякам", в данной системе невозможно разбогатеть или избежать тюрьмы.

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RusDelfi публикует отрывок романа Александра Баринова. Книгу на эстонском языке можно купить ЗДЕСЬ.

P.S. Название глав и деление на них — придумала редакция RusDelfi для того, чтобы читателям было легче ознакомиться с произведением.

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