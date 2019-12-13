Экспозицию Морского музея в башне Толстая Маргарита считают уникальной! В чем?

По словам руководителя проекта экспозиции Толстой Маргариты Морского музея Эстонии Карен Ягодин, с начала планирования реконструкции музея была поставлена ясная цель – обеспечить максимально расширенный доступ, в том числе и для людей с особыми потребностями. «Наше желание – предоставлять равные возможности всем посетителям, чтобы они могли насладиться уникальным средневековым комплексом городских укреплений и прикоснуться к истории мореплавания в Эстонии. Впервые средневековое здание в Эстонии сделано на 90 % доступным посетителям на инвалидных колясках», – рассказала Ягодин.

Описательный перевод и направляющие пути помогают слепым посещать музей даже в одиночку

По словам Якоба Росина, слабовидящий человек начинает посещение музея или выставки всегда с чтения рельефного плана этажа, что помогает разобраться в условных знаках и инструкциях о том, как передвигаться в музее. «Зачастую в дополнение к плану этажа прилагается аудиотур с описательным переводом, в ходе которого даются инструкции для физического передвижения по музею, а также рассказывается об экспонатах. Например, описывается, где нужно преодолеть пару ступеней или повернуть направо или налево, а также рассказывается об экспозициях и как они выглядят», – пояснил Росин. Он отметил, что не очень хорошо умеет читать планы этажей, поэтому замечательно, если в музее есть и планы этажей, и аудиогид с описательным переводом, чтобы оба решения дополняли друг друга.

Росин подчеркнул, что чем более детален аудиогид с описательным переводом, тем больше может узнать слабовидящий человек, но описание не должно быть слишком утомительным и обременительным. «Мне нравится, когда описание достаточно детально, чтобы я получил представление, что передо мной. Например, если описывается мундир капитана корабля, то будет недостаточно, если аудиогид скажет, что речь идёт о костюме капитана корабля. Лучше, если в описании говорится, что это белый костюмный пиджак с золотыми пуговицами и чёрные брюки со стрелками», – пояснил Росин.

Председатель правления Союза слепых добавил, что обычно в музеях нет экспонатов, которые были бы предназначены для осязания людям с нарушениями зрения. «В Толстой Маргарите есть много моделей кораблей, которые можно потрогать и таким образом получить представление о форме корабля и его деталях. Кроме того, такие решения привлекают в музеи посетителей со специфическими интересами, кому недостаточно аудиогида с описательным переводом», – сказал Росин, выразив признательность инициативе музея, добавив, что, например, в крупнейшем в стране Эстонском национальном музее вообще не подумали о потребностях слабовидящих людей.