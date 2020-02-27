Эксплуатирующий собак попрошайка "исцелился" и убежал от защитников животных

Волотнеры уверены, что эксплуатируемым в целях попрошайничества животных дают снотворные и их здоровье в опасности.

”У собак не было ни еды, ни воды. Они лежали на тонкой тряпке будто мертвые”, — пишет волонтер Карин в соцсетях. ”Сейчас мы на 100% уверены, что собакам дают снотворные. Когда волонтер отправился конфисковать собак, то мужчина на польском языке сказал что-то о чипах и документах. Когда мы попросили его проследовать в клинику, чтобы все это проверить, он отказался”.

”В одну секунду мужчина, который до этого еле передвигался при помощи палки, исцелился, стал махать этой самой палкой и нападать на женщину. Он схватил щенков и быстрее самого быстрого бегуна в мире, которым является, как известно, Усейн Болт, скрылся из вида”, — описывает волонтер.

Волонтер вызвал полицию, но попрошайка уже убежал.

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