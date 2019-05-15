Эксперты восстановили полную картину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой источник, близкий к расследованию, во время полета молния ударила в носовую часть авиалайнера, и это произошло примерно через 15 минут после вылета. Внештатная ситуация привела к тому, что электроснабжение самолета было переведено на аккумуляторные батареи (режим Emergency Electrical Configuration, EEC), а управление воздушным судном — в режим прямого управления (Direct Mode).

Порядок действий пилотов при таких режимах работы подробно описан в руководстве по эксплуатации самолета, а режим EEC не требует подачи сигнала бедствия. Из-за этого SSJ-100 во время посадки на ВПП не ждали пожарные машины, так как спасатели выезжают только при поступлении соответствующего сигнала.

Режим Direct Mode и вовсе считается чуть ли не штатным: в такой ситуации пилоты могли посадить самолет даже с учетом превышенной посадочной массы.

Согласно данным, полученным с параметрического самописца, пилотам удалось со второй попытки правильно зайти на посадку, но они перелетели расчетную точку приземления в начале полосы. Из-за этого летчики решили "прижимать" самолет к ВПП, хотя он еще не коснулся ее колесами.

Перед самым приземлением экипаж резко увеличил тягу, одновременно опустив нос самолета, что, по мнению экспертов, является опасным и неоправданным маневром, ставшим в итоге причиной катастрофы, так как SSJ100 садился с существенным превышением скорости.

После удара о поверхность передняя стойка шасси подбросила авиалайнер, спровоцировав серию сильных отскоков. После второго удара, вызвавшего перегрузку, задние стойки шасси продавили топливные баки самолета, и начался пожар в следствие утечки керосина.