10.11.2019, 08:05

Эксперты ТУ: обвинения в махинациях с европейскими грантами были беспочвенными


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Ragnar Nurkse instituut
Ragnar Nurkse instituutFoto: Eero Vabamägi

Проведенное экспертной группой Таллиннского технического университета расследование показало, что обвинения в адрес проекта Института им. Нурске о махинациях с европейскими грантами были беспочвенными.

Эксперты не выявили в финансировании проекта мошенничества, фальсификации, коррупции и прочего. При этом были выявлены некоторые нарушения внутренних правил университета.

Внутреннее расследование на этом было прекращено. Отмечается, что решение было принято единогласно.

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