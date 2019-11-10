10.11.2019, 08:05
Эксперты ТУ: обвинения в махинациях с европейскими грантами были беспочвенными
Проведенное экспертной группой Таллиннского технического университета расследование показало, что обвинения в адрес проекта Института им. Нурске о махинациях с европейскими грантами были беспочвенными.
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