10.11.2019, 08:05
Эксперты ТУ: обвинения в махинациях с европейскими грантами были беспочвенными(1)
Проведенное экспертной группой Таллиннского технического университета расследование показало, что обвинения в адрес проекта Института им. Нурске о махинациях с европейскими грантами были беспочвенными.
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