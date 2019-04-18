Эксперты RT: визит Кальюлайд в Москву - своеобразная разведка

”Даже если президенты Литвы и Латвии изъявят желание посетить Москву, в их странах им этого не позволят. По крайней мере, в Литве это в принципе исключено до президентских выборов, которые состоятся в мае. До мая литовскому президенту не разрешат даже с главой российского МИД поговорить”, — сказал в беседе с RT генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Сергей Рекеда.
Визит Кальюлайд в Россию свидетельствует о том, что Таллинн заинтересован в сотрудничестве с Москвой и что война санкций не выгодна прибалтийскому государству, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Кроме того, по его мнению, пытаясь наладить отношения с восточным соседом, эстонский президент действует в соответствии с политикой значительной части стран ЕС.
”Длительный процесс охлаждения отношений России и Евросоюза сейчас сменяется постепенным потеплением. Во многом это связано с жесткой позицией Вашингтона по ряду важных для Евросоюза экономических вопросов, с тем, что Дональд Трамп постоянно грозит ЕС торговыми войнами, теми или иными санкциями. В связи с этим начинает восстанавливаться интерес европейских стран к выстраиванию нормальных отношений с Москвой. Поэтому стремление эстонского президента договориться с российским лидером не вызовет негативного резонанса в ЕС”, — заключил в беседе с RT Дмитрий Абзалов.