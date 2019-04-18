Эксперты RT: визит Кальюлайд в Москву - своеобразная разведка

Российский пропагандистский канал Russia Today спросил у своих экспертов мнение о встрече Керсти Кальюлайд и Владимира Путина. Визит Кальюлайд эксперты RT называют «своеобразной разведкой».
”Она посмотрит, прикинет, что в данной ситуации можно сделать, каких прорывов в отношениях с Россией можно достичь, не меняя, что для нее важно, общий прозападный вектор эстонской политики”, — полагает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай
Межевич.
Эксперт считает, что визит Кальюлайд не вызовет негативной реакции со стороны США и ЕС, именно из-за того, что там уверены: Эстония никуда не денется и ее сближение с Россией возможно только до известного предела.
Политологи полагают, что власти Литвы и Латвии будут с интересом наблюдать за визитом эстонского президента в Москву и оценивать его итоги. Но, по мнению аналитиков, вряд ли переговоры Кальюлайд и Путина станут началом дипломатического прорыва в отношениях России и стран Прибалтики.
”Даже если президенты Литвы и Латвии изъявят желание посетить Москву, в их странах им этого не позволят. По крайней мере, в Литве это в принципе исключено до президентских выборов, которые состоятся в мае. До мая литовскому президенту не разрешат даже с главой российского МИД поговорить”, — сказал в беседе с RT генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Сергей Рекеда.
Визит Кальюлайд в Россию свидетельствует о том, что Таллинн заинтересован в сотрудничестве с Москвой и что война санкций не выгодна прибалтийскому государству, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Кроме того, по его мнению, пытаясь наладить отношения с восточным соседом, эстонский президент действует в соответствии с политикой значительной части стран ЕС.
”Длительный процесс охлаждения отношений России и Евросоюза сейчас сменяется постепенным потеплением. Во многом это связано с жесткой позицией Вашингтона по ряду важных для Евросоюза экономических вопросов, с тем, что Дональд Трамп постоянно грозит ЕС торговыми войнами, теми или иными санкциями. В связи с этим начинает восстанавливаться интерес европейских стран к выстраиванию нормальных отношений с Москвой. Поэтому стремление эстонского президента договориться с российским лидером не вызовет негативного резонанса в ЕС”, — заключил в беседе с RT Дмитрий Абзалов.