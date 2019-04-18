Эксперты RT: визит Кальюлайд в Москву - своеобразная разведка

”Она посмотрит, прикинет, что в данной ситуации можно сделать, каких прорывов в отношениях с Россией можно достичь, не меняя, что для нее важно, общий прозападный вектор эстонской политики”, — полагает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай

Межевич.

Эксперт считает, что визит Кальюлайд не вызовет негативной реакции со стороны США и ЕС, именно из-за того, что там уверены: Эстония никуда не денется и ее сближение с Россией возможно только до известного предела.

Политологи полагают, что власти Литвы и Латвии будут с интересом наблюдать за визитом эстонского президента в Москву и оценивать его итоги. Но, по мнению аналитиков, вряд ли переговоры Кальюлайд и Путина станут началом дипломатического прорыва в отношениях России и стран Прибалтики.