Эксперты по России: у Путина только плохие варианты, он больше не авторитет для молодежи

Начальник исследований Европейского центра по противодействию гибридным угрозам Ханна Смит (Hanna Smith) говорит, что демонстрации в России, по всей видимости, будут продолжаться.

По ее мнению, речь пока не идет о политической оппозиции, а о недовольстве граждан существующим положением дел.

Смит говорит, что власть в России загнала себя в угол, и у Путина только плохие варианты.

- Путин неохотно идет на уступки в таких вопросах. Но сейчас ситуация такова, что без компромиссов тут не обойтись. Путин не будет сдаваться, но на какие-то мелкие уступки он может пойти, закручивая гайки в каких-то других сферах. Это выход из ситуации на некоторое время, но он ничего не решит в долгосрочной перспективе.

По словам Смит, рано или поздно в России наступят перемены, и Путин уйдет либо естественным путем, либо поворотным пунктом станут следующие президентские выборы 2024 года.

Старший исследователь Юсси Лассила из Института международных отношений (UPI) отмечает, что недовольство режимом Путина растет уже много лет. Эйфория от Крыма уже давно прошла, и окончательно народ разозлила пенсионная реформа. При этом доверие граждан к правительству, Путину и государственным СМИ падает.

- Теперь все это вылилась наружу. Алексей Навальный стал катализатором широкого народного недовольства, — отметил в интервью Yle Лассила.

Особенно много недовольных среди молодежи. И Смит, и Лассила указывают, что Путин перестал быть для них авторитетом. Это — серьезная проблема для Путина и его режима, отмечает Лассила.

Сегодня в России, а также в других странах, в том числе, в Финляндии прошли массовые демонстрации в поддержку задержанного оппозиционного политика Алексея Навального. В России задержано свыше 300 человек.

Вчера президент Тарья Халонен заявила, что, по ее мнению, разрозненная российская оппозиция пока не может считаться настоящей движущей силой перемен.