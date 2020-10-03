Эксперты: эпидемиологическая ситуация ухудшается — ограничения продлятся еще год
Вакцина от коронавируса не станет быстрым решением проблемы, считают вирусологи.
Вакцина от коронавируса не станет быстрым решением проблемы, считают вирусологи.
Эксперты считают возможным, что эпидемиологическая ситуация в Финляндии ухудшится в ближайшие недели. Текущая ситуация уже напоминает прошлую весну, когда ежедневные показатели числа заражений были самыми высокими за время эпидемии, пишет YLE.
"Количество заболевших увеличилось по сравнению с предыдущими неделями. Это может означать, что отныне ситуация только ухудшится", — считает Илкка Юлкунен, профессор кафедры вирусологии Университета Турку.
Юлкунен говорит, что ситуация с COVID-19 в стране остаётся ”достаточно хорошей”, но тенденция вызывает беспокойство.
Тревожно и то, что число инфицированных начало расти, несмотря на исключительно тёплую для осени погоду. Обычно инфекции усиливаются в холодное время года, поэтому зимой можно ожидать всплеск COVID-19.
"Потому что в зимнее время люди, конечно, проводят больше времени в помещениях и находятся ближе друг к другу", — говорит Олли Вапалахти, профессор кафедры вирусологии Хельсинкского университета.
По оценкам вирусолога, возвращение к жизни без каких-либо ограничений может случиться не раньше, чем через год.
"Вероятно, какие-то ограничения и меры будут действовать до следующей осени. Не думаю, что вакцинирование быстро и равномерно распространится. Будут регионы, где вакцинирование будет проходить с разной скоростью. И будут разные вспышки в разных частях мира", — поясняет Вапалахти.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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