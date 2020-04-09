Эксперты дадут на открытом заседании в Рийгикогу обзор распространения вируса

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что встреча важна именно во время производства по законопроектам, направленным на смягчение последствий коронавируса. «В течение последних недель события развиваются стремительно, и с точки зрения принятия решений все вчерашние новости – устаревшая информация. Именно сейчас, когда в Рийгикогу идет производство по так называемому пакету кризисных мер, встреча напрямую с профессорами Фишер и Лутсар для получения последней информации и прогнозов особенно важна», – сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комисси Хельмен Кютт также подчеркнула важность встречи с профессорами. «У профессора Фишер и профессора Лутсар, как у лучших экспертов в своей области, безусловно, в последнее время очень много работы. Они постоянно мониторят ситуацию и передают рекомендации как правительству, так и общественности. Сегодняшнее открытое заседание комиссии по социальным делам также запланировано с целью донести информацию до как можно большего числа людей, а не только до членов комиссии. Мы искренне благодарны за возможность встретиться сегодня и надеемся, что они найдут силы и время на новые обсуждения в будущем», – сказала Кютт.

Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер и профессор института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета Ирья Лутсар входят в научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом.

Во встрече также примет участие вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе.

Открытое заседание начнется в 14:00. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

Запись можно позже посмотреть на YouTube канале Рийгикогу.

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