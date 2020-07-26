Эксперты: чего чаще всего крадут из домов и как обезопасить себя от воров

”Пропали около 25 велосипедов, причем чаще всего их крали из подвалов или с лестничных клеток многоквартирных домов. Краж от частных домов было относительно немного”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

За последние полтора года страховая компания получила 20 заявлений о краже инструментов. ”Инструменты крали из самых разных мест — из подвалов, сараев, гаражей, дач”, — отметила Лепвальтс. По сравнению с велосипедами и инструментами воров меньше интересовали грили и газонокосилки.

”Для предотвращения краж каждый сам может сделать очень многое. Чувствуется, что в последние годы жители Эстонии стали в этом отношении ответственнее. Например, хранение велосипеда во дворе или на лестничной клетке не лучшая идея. Особенно летом, когда люди чаще ездят на велосипедах и вообще находятся на улице, я советую убедиться в том, что велосипед, газонокосилка, гриль и прочие вещи после использования надежно убраны или заперты. Ценные вещи стоит убрать с видного места за запертые двери”, — добавила Лепвальтс.

Помимо безопасного хранения вещей руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO рекомендует внимательно изучить свой полис жилищного страхования, поскольку страховая защита разных компаний может отличаться друг от друга. ”Стоит проверить, распространяется ли жилищное страхование также на имущество, находящееся в подвальном боксе или в кладовке — велосипеды, спортивное снаряжение или детские коляски. Также следите за тем, подпадают ли под страховую защиту пристройки к зданию и хранящееся там имущество: например, газонокосилка и инструменты в гараже, — пояснила Лепвальтс. — Если жилищное страхование вообще отсутствует, я советую непременно его оформить, чтобы защититься от жизненных неожиданностей”.

Согласно статистике рассмотрения претензий ERGO, несчастные случаи происходят с каждым 50 клиентом жилищного страхования. В прошлом году компании ERGO сообщили об ущербах в рамках жилищного страхования 3595 раз. Наиболее масштабные случаи были связаны с пожарами и достигали 70 000 евро.