Экспертиза ДНК подтвердила: погибший в Донбассе военный — гражданин ЭР Николай Ильин

Прощание с Ильиным состоится состоится в Киеве, 22 июля.

”Погибший сержант Николай Ильин действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях. Согласно действующему законодательству — в частности Закону Украины ”О воинской обязанности и военной службе” — иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины”, — написано на странице.