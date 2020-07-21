Экспертиза ДНК подтвердила: погибший в Донбассе военный — гражданин ЭР Николай Ильин
На странице Операции объеденных сил Украины в Facebook сообщается, что результаты экспертизы ДНК подтвердили: тело военнного, которое на днях принесли на подконтрольную правительству Украины территорию, принадлежит военному медику Николаю Ильину.
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