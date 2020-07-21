21.07.2020, 07:57

Экспертиза ДНК подтвердила: погибший в Донбассе военный — гражданин ЭР Николай Ильин

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Экспертиза ДНК подтвердила: погибший в Донбассе военный — гражданин ЭР Николай Ильин
Foto: Nikolai Iljin/Facebook

На странице Операции объеденных сил Украины в Facebook сообщается, что результаты экспертизы ДНК подтвердили: тело военнного, которое на днях принесли на подконтрольную правительству Украины территорию, принадлежит военному медику Николаю Ильину.

Прощание с Ильиным состоится состоится в Киеве, 22 июля.

”Погибший сержант Николай Ильин действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях. Согласно действующему законодательству — в частности Закону Украины ”О воинской обязанности и военной службе” — иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины”, — написано на странице.

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