Экспертиза ДНК подтвердила: погибший в Донбассе военный — гражданин ЭР Николай Ильин(10)
На странице Операции объеденных сил Украины в Facebook сообщается, что результаты экспертизы ДНК подтвердили: тело военнного, которое на днях принесли на подконтрольную правительству Украины территорию, принадлежит военному медику Николаю Ильину.
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