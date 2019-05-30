Эксперт: закрытие Лаагна теэ приведет к проблемам, но июль для этого — самое подходящее время

”В июле в городе спокойнее всего. Если бы это произошло в другое время, то было бы намного хуже. Во второй половине июля интенсивность дорожного движения снижается на 20-30% по сравнению со средним годовым показателем, поэтому последствия перекрытия дороги будут минимальными по сравнению с тем, что могло бы произойти в другое время”, — прокомментировал Антов.

Если в самые интенсивные месяцы нагрузка на Лаагна теэ в обоих направлениях оставляет чуть менее 2000 автомобилей в час, то в июле нагрузка снижается до 1400-1500 авто в час.

Тем не менее, по словам эксперта, совсем безболезненно закрытие Лаагта теэ не пройдет, поэтому крайне важно найти подходящие альтернативные маршруты. Серьезную проблему представляет транзит из порта, а также общественный транспорт.

Антов отметил, что мосты хорошо бы оставить открытыми для движения. Самой сложной, по его словам, будет первая неделя, после чего напряжение немного спадет.

”Мы уже пережили все закрытия, так что переживем и это. Также не исключено, что город и вовсе не даст разрешения”, — добавил эксперт.