Эксперт Tele2: делая на телефон сотни фото и видео, вы загрязняете окружающую среду

”На первый взгляд может показаться, что сотни фото и видео, снятых на концерте, — это лишь расход памяти телефона и последующая утомительная сортировка. Но у этого есть и скрытые последствия — непосредственное влияние на окружающую среду, которое люди не осознают”, — сказала Селиов.

По словам Селиов, на самом деле, каждый щелчок камеры, каждое отснятое видео оставляет экологический след. ”Каждое фото или видео, загруженное с телефона в социальные сети или на облако, — это расход энергии, как посредством опорных станций, обеспечивающих нам зону покрытия, так и посредством центров обработки данных. И опорным станциям и серверам для работы необходимы электроэнергия, топливо и охлаждающая жидкость”, — пояснила Селиов.

Сотня фото и несколько параминутных клипов, снятых на концерте и сохранённых на облаке, по словам Селиов, по конечным энергозатратам и, соответственно, по объёму выбросов углекислого газа, равны примерно 17 километрам пробега автомобиля. ”Это своего рода цифровое загрязнение, которого можно было бы избежать, если не делать фото и видео. Зачастую их потом не просматривают больше одного раза, а большинство из них и вовсе отправляются в корзину устройства”, — добавила Селиов.

По мнению Селиов, есть очень простое решение. ”Вместо сотни плохих фото лучше сделать одно качественное на память. Тогда удовольствие от культурного мероприятия не будет сопровождаться образованием бессмысленного цифрового мусора, а также и утомительной последующей сортировкой, и природа будет чище”, — сказала Селиов.