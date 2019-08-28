Эксперт тартуской команды: направленность Нарвы на восток была минусом ее заявки

"Оно (ходатайство — ред.) не было импортом. Его составили свои люди. Северная Эстония уже получила свою возможность, теперь должна была получить и Южная", — сказал Вахер новостному порталу ERR.

Он отметил, что за победой Тарту стоит направленность на Европу, важные мировые и европейские темы, а также наличие множества партнеров. Вахер подчеркнул, что это его толкование речей экспертной комиссией, для которой направленность Нарвы на восток была, по всей видимости, минусом.