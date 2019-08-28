Эксперт тартуской команды: направленность Нарвы на восток была минусом ее заявки(1)
Главный редактор заявки Тарту на титул Культурной столицы Европы-2024 Берк Вахер прокомментировал решение международной независимой комиссии, которая отдала предпочтение Тарту. Об этом сообщает rus.err.ee.
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