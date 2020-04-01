Эксперт по обучению эстонскому языку будет ведать в Минкульте вопросами искусства

Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам искусства отвечает за развитие архитектуры и дизайна, творческих индустрий, аудиовизуальной сферы, сферы сценических искусств, литературы, а также искусства и музыки. Тааниэль Раудсепп приступит к работе 15 мая.

«Для меня сила эстонской культуры заключается в ее необычайном многообразии. У нас есть исполнители высшего уровня и мощные культурные явления в каждой сфере. Архитектура, дизайн, кино, литература, искусство, музыка и театр достойного уровня должны стать частью нашей повседневной жизни. Особенно в трудные времена. Именно это многообразие я и надеюсь в рамках своей должности поддерживать как в более спокойные, так и в непростые времена», - сказал Тааниэль Раудсепп.

Тааниэль Раудсепп изучал сравнительную теорию культуры и социологию в Эстонском гуманитарном институте и получил степень бакалавра по специальности фотографии в Эстонской художественной академии. До назначения на должность вице-канцлера Раудсепп с 2014 года входил в состав совета директоров Дома искусств. Ранее он работал в частном секторе в качестве активного художника и креативного директора по разработке решений для электронного обучения. Он был риск-менеджером в Hansapank и лектором в Эстонской художественной академии.

Тааниэль Раудсепп является лауреатом в области языкового обучения 2014 года за программу электронного обучения эстонскому языку «Keeleklikk», а также лауреатом ежегодной премии в области искусств Эстонского фонда культуры 2013 года и премии искусств Балтийской ассамблеи 2012 года.