Эксперт о тепловизионных камерах в Таллинне: хороший инструмент для успокоения людей, но действительные цели не достигнуты

Так, у нескольких человек температура тела была всего 27 градусов, что нереально. По словам советника Министерства социальных дел Рагнара Вайкнеметса, тестовый период оказался успешен в том смысле, что были выявлены основные недочеты камер. ”Основными источниками проблем являются скорость движения пассажиров (если они двигаются слишком быстро, то камера может измерить температуру неправильно); отзеркаливание поверхностей, которое нарушает распространение инфракрасного излучения; наличие посторонних источников тепла, например радиаторов (если их температура выше температуры тела, то камера измеряет ее)”, — сказал он.

Примечательно, что по состоянию на минувший понедельник камеры не выявили ни одного пассажира с температурой (среди десятков тысяч). ”Это статистически невозможно”, — сказал Delfi Пеэтер Шарашкин, который занимается термокамерами 26 лет.

К настоящему моменту были зафиксированы и сигналы, но при повтором измерении у пассажиров температуры вручную все оказывалось в норме.

По мнению Шарашкина, одна из проблем — это качество камер. ”Разговоры об отзеркаливании — полная чушь. Задача оператора установить камеры так, чтобы источники тепла оставались за кадром”, — заявил он. Также эксперт считает используемый методы измерения температуры несостоятельными.

По его словам, измерять следует с одной и той же дистанции и с одного и того же ракурса и люди должны проходить по одному. Референсные значения также должны быть установлены правильно. ”Похоже, что это хороший инструмент для успокоения людей, но действительных целей это не достигает”, — сказал эксперт.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!