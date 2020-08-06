Эксперт: ношение масок на проходящих в помещениях мероприятиях должно стать обязательным

Лишь в двух случаях неизвестно, от кого заразился человек.

По словам вирусолога Андреса Меритса, Департамент здоровья провел очень хорошую работу по выявлению близких контактов, но в то же время из-за смягчения ограничений у каждого человека сильно увеличилось количество людей, с которыми он контактировал. ”Когда Департамент здоровья следил за контактами во время кризиса, то речь шла о двух-трех контактах на человека, а теперь это может быть до 20 контактов”, — отметил специалист.

”Далее очень много зависит от того, как будут вести себя те, кто был идентифицирован в качестве контактного лица”, — подчеркнул он.

Меритс согласен с министром социальных дел Танелем Кийком в том, что общегосударственные ограничения сейчас вводить нет смысла, поскольку вспышки локальны. Кроме того, если ввести ограничения слишком рано и на длительное время, то люди от них устанут, как это уже произошло в других странах. ”Я лично считаю, что на проходящих в помещениях мероприятиях следует сделать обязательным ношение хирургических масок. Но это сработает только в случае, если носить их будут все, а не только люди из группы риска”, — сказал он.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!