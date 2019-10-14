Эксперт: несчастные случаи на эстонских стройках происходят по трем причинам

"Первый тип несчастных случаев: когда все было продумано и верно спроектировано. Но посчитали, что это — слишком дорого. Или мешает технологически выполнять работы. Например, когда заходит речь об опорных стенах при рытье траншей и подобных конструкциях. Второе — это когда знают, все было выдано рабочим. Например, каски и пояса монтажника. Но их просто не используют. Это мешает. И ограничивает скорость работ. И если оклад почасовой, то не заинтересованы в том, чтобы их использовать", — приводит слова Сепасте rus.err.ee.

"Третий вид — это такие "чистые аварии", которые случаются из-за того, что железо "стареет" или какие-то части конструкции сломаются. Бывают и непредвиденные обстоятельства, например, очень сильный ливень во время работ", — добавил эксперт.

"В последние годы объемы строительства значительно выросли. У нас образовался очень большой дефицит квалифицированных рабочих рук. Случается, что к строительству допускаются, что называется, случайные люди. И на это следует обращать дополнительное внимание. Вторая причина — спешка. Строительным фирмам не хватает времени для качественной подготовки объектов", — рассказал исполнительный директор Союза строительных предприятий Индрек Петерсон.