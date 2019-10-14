14.10.2019, 08:13

Эксперт: несчастные случаи на эстонских стройках происходят по трем причинам

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rus.delfi.ee
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Эксперт: несчастные случаи на эстонских стройках происходят по трем причинам
Päästeamet

Эксперт в области строительства Теэта Сепасте говорит, все несчастные случаи на стройплощадках можно разделить на три вида: сознательное несоблюдение технологических требований из-за дороговизны, несоблюдение строителями правил безопасности по соображениям удобства и "чистые аварии" в виде обрушения конструкций, вызванного различными причинами.

"Первый тип несчастных случаев: когда все было продумано и верно спроектировано. Но посчитали, что это — слишком дорого. Или мешает технологически выполнять работы. Например, когда заходит речь об опорных стенах при рытье траншей и подобных конструкциях. Второе — это когда знают, все было выдано рабочим. Например, каски и пояса монтажника. Но их просто не используют. Это мешает. И ограничивает скорость работ. И если оклад почасовой, то не заинтересованы в том, чтобы их использовать", — приводит слова Сепасте rus.err.ee.

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"Третий вид — это такие "чистые аварии", которые случаются из-за того, что железо "стареет" или какие-то части конструкции сломаются. Бывают и непредвиденные обстоятельства, например, очень сильный ливень во время работ", — добавил эксперт.

"В последние годы объемы строительства значительно выросли. У нас образовался очень большой дефицит квалифицированных рабочих рук. Случается, что к строительству допускаются, что называется, случайные люди. И на это следует обращать дополнительное внимание. Вторая причина — спешка. Строительным фирмам не хватает времени для качественной подготовки объектов", — рассказал исполнительный директор Союза строительных предприятий Индрек Петерсон.

"На объекте должен быть план по безопасности по конкретной стройплощадке. Это тот момент, когда генподрядчик или координатор с его стороны составляет план безопасности, где должен продумать все эти нюансы. Есть ли траншеи, земляные работы. Или есть работа на высоте, на крыше. Все это нужно продумать до того, как начнем работу. Мы видим очень часто слишком общие требования. Например, если говорить о траншеях, то нужно выполнять все требования безопасности. Какие это требования, какой должна быть траншея, какие наклоны. Порой, об этом нет ни слова! С такого плана толку нет", — пояснил консультант по производственной обстановке Инспекции труда Рейн Рейсберг.

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