Эксперт KUMU называла фальшивки шедеврами, и бизнес мошенников цвел. Поддельная картина Айвазовского была продана за 250 000 евро

Искусствовед Май Левин от имени Художественного музея (KUMU) выдавала экспертные оценки, проведенные без тщательного осмотра произведений, в результате чего, например, поддельная картина Айвазовского была продана за 250 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
На суде, который состоялся в Финляндии 8 ноября, Левин подтвердила, что не использовала ни ультрафиолетовое излучение, ни микроскоп, аргументировав это отсутствием оборудования. Слушания по делу о самом масштабном мошенничестве в сфере искусства в Финляндии продолжатся до весны. Ущерб оценивается в более чем 10 млн евро. Через руки занимавшихся продажей предметов искусства бизнесменов, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, прошли десятки поддельных картин. В ходе обысков финская полиция нашла и три экспертные оценки, составленные на официальном бланке Эстонского художественного музея.
Эти документы были составлены Май Левин в 2005-2006 гг и касались двух картин Юлиуса фон Клевера и одной картины Ивана Айвазовского.
В экспертизе по Айвазовскому Левин пишет, что картина старая, поверхность местами треснула, но качество исполнения высокое и не заставляет усомниться в авторстве. Плата за экспертизу составила 50 крон, то есть чуть более трех евро.
Через месяц после вынесения экспертной оценки обвиняемый Рейн Тынисте продал картину своему знакомому из Финляндии за 150 000 евро. Тот в свою очередь передал ее одному бизнесмену в счет уплаты кредита в размере 250 000 евро, сказав, что на международных аукционах за картину дадут миллион евро.
По словам бизнесмена, продавцы сказали ему, что подлинность картины установлена Эстонским художественным музеем и показали соответствующую бумагу. Как бы то ни было, через несколько лет российский эксперт Галина Чурак признала работу подделкой. Это по запросу полиции подтвердила и Национальная галерея Финляндии, и два независимых российских эксперта.
Что касается подделок картин фон Клевера, также признанных Левин оригиналом, то они нашли в Финляндии владельца за 50 000 и 200 000 евро. Продавцы, обвиняющиеся в посредничестве, сказали на суде, что доверяли мнению эксперта и у них не было оснований предполагать, что речь может идти о подделках.
”Если я подписывала, значит, считала, что эта работа принадлежит кисти этого автора, — сказал Левин на суде. — Я взяла на себя риск и приняла такое решение, без коллектива. Мои ошибки не очень меня беспокоят, потому что история искусства — это одна большая история ошибок. И если при помощи современной аппаратуры выясняется обратное, значит, так это и есть”.
В мае этого года Центральная криминальная полиция Финляндии направила в Таллинн запрос. Генеральный директор KUMU Сирье Хельме сообщила на это, что Левин сделала свою работу так, как это делали в то время. Также, по ее словам, у музея не сохранилось ни одного старого экспертного решения, поскольку они не подлежали сохранению. При этом на всех решениях рукой Левин выведено, что документ составлен в двух экземплярах, один из которых остается музею.
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