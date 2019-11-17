Эксперт KUMU называла фальшивки шедеврами, и бизнес мошенников цвел. Поддельная картина Айвазовского была продана за 250 000 евро

На суде, который состоялся в Финляндии 8 ноября, Левин подтвердила, что не использовала ни ультрафиолетовое излучение, ни микроскоп, аргументировав это отсутствием оборудования. Слушания по делу о самом масштабном мошенничестве в сфере искусства в Финляндии продолжатся до весны. Ущерб оценивается в более чем 10 млн евро. Через руки занимавшихся продажей предметов искусства бизнесменов, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, прошли десятки поддельных картин. В ходе обысков финская полиция нашла и три экспертные оценки, составленные на официальном бланке Эстонского художественного музея.

Эти документы были составлены Май Левин в 2005-2006 гг и касались двух картин Юлиуса фон Клевера и одной картины Ивана Айвазовского.

В экспертизе по Айвазовскому Левин пишет, что картина старая, поверхность местами треснула, но качество исполнения высокое и не заставляет усомниться в авторстве. Плата за экспертизу составила 50 крон, то есть чуть более трех евро.

Через месяц после вынесения экспертной оценки обвиняемый Рейн Тынисте продал картину своему знакомому из Финляндии за 150 000 евро. Тот в свою очередь передал ее одному бизнесмену в счет уплаты кредита в размере 250 000 евро, сказав, что на международных аукционах за картину дадут миллион евро.