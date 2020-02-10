Эксперт: коронавирус — уже далеко не только проблема Китая. Он может привести к полному спаду экономики

"Коронавирус, распространяющийся в Китае и в последнее время также в других странах, является серьезной опасностью для мировой экономики и основным фактором риска для финансовых рынков. Несмотря на то, что смертность от нового вируса ниже, чем от SARS (другой вирус дыхательных путей, вспышка которого произошла в 2002–2003 годах), общее количество ежедневных случаев заболевания и количество смертельных случаев значительно возросло по сравнению с регистрацией первых случаев заражения. Тем не менее видно, что темп роста количества подтвержденных случаев замедляется.

Если говорить об экономике в целом, то возможно всё: от небольших нарушений до спада в мировой экономике. Также последствия могут означать для рынка акций кратковременную коррекцию или долговременное падение курса. В связи с коронавирусом мы можем ожидать развития одного из трех сценариев:

I вирус быстро будет взят под контроль; количество случаев заболевания увеличится в течение 1–2 недель, что незначительно отразится на экономическом росте, но после этого последует быстрое восстановление весной как среди производителей, так и потребителей;

II вирус будет распространяться долгое время; количество случаев достигнет пика в конце февраля, что приведет к значительному замедлению экономического роста, и последствия заражения вирусом можно будет сравнивать с последствиями торговой войны;

III эпидемия продолжится в марте, вызвав полный спад экономики.